Uitslag Stelling: Alle middelen geoorloofd

Met het oog op de Britse (en andere) coronamutaties moet nu echt alles op alles worden gezet, menen veel deelnemers. „We zullen alles moeten doen om mensenlevens te redden. Een avondklok zorgt ervoor dat mensen meer binnenblijven en is ook lekker duidelijk.” Een respondent zegt hierover: „Een avondklok is makkelijker te handhaven dan de anderhalvemeterregel in het donker”. Het is even doorbijten, zeggen de voorstanders, want zo’n avondklok is best drastisch, maar tegelijk ook ’de enige overblijvende optie in de strijd tegen de Britse variant’. Volgens deze groep stemmers zijn alle middelen geoorloofd om te voorkomen dat de ziekenhuizen straks echt overlopen. „Kijk naar de toestanden in de ziekenhuizen in Engeland, dat moeten we hier voorkomen“, klinkt het.

Daarbij moeten we een lijn trekken met onze directe buurlanden waar een avondklok geldt”, vinden sommigen. „Anders komen buren hun ’vrijheid’ hier zoeken”, wordt er gezegd. Bovendien kunnen we beter nu die avondklok maar invoeren dan dat straks het land echt helemaal op slot moet, meent 59 procent. „Een avondklok geeft duidelijke en heldere criteria die handhaafbaar zijn.” Volgens 64 procent kan een avondklok het aantal huisbezoeken in ieder geval verminderen. Iets minder stemmers (56 procent) denken dat dit middel kan werken tegen illegale feesten. „Echt voorkomen kan niet, maar het kan helpen tegen illegale feesten, borrelavonden thuis en hangjongeren op straat”, denkt een respondent. Maar dan moeten overtreders wel een behoorlijke straf krijgen, vindt men. „Een boete van zeker 1000 euro. Die 95 euro boete van nu, daar lachen ze om. Dat zijn ze ook kwijt bij een gewoon avondje stappen”, aldus een voorstander van vergaande maatregelen.

„Wat niet mag, wordt aantrekkelijk”, brengen tegenstanders van de avondklok ertegenin. „Dan maar feesten tussen 20.00 en 04.00 uur en met z’n allen blijven slapen.” Binnen deze groep tegenstemmers vermoeden velen dat het invoeren van deze regel een averechts effect zal hebben. „Dan spreken we toch overdag af?”, reageert iemand. Zowel voor- als tegenstanders (55 procent van alle deelnemers) denken dat mensen door deze maatregel meer overdag zullen afspreken waardoor het overdag overal alleen maar drukker wordt. „Des te meer besmettingen er overdag plaatsvinden”, zegt iemand hierover. Anderen zijn vooral bang dat ze hun avondwandeling moeten missen. „Ik moet wandelen voor mijn gezondheid. Pas als ik gewerkt heb en alles thuis op orde heb, na 8 uur dus, kan ik gaan en dat kan dan niet meer. Ik hou mij keurig aan alle regels, maar dit gaat echt te ver.” Ongeveer de helft van de stemmers vindt dit middel disproportioneel als we kijken naar de actuele situatie. „Te ingrijpend en het ontwricht de maatschappij.” Anderen hebben vooral psychische bezwaren: „Een ronduit absurde maatregel die zéér nare associaties oproept”. Een respondent schrijft: „De meeste winst valt te halen uit de menselijke discipline en die is nu op. Ik vrees dat mensen opstandig worden van een avondklok.”