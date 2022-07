Het viel me op dat er veel koeien waren met kalfjes die buiten stonden. Zo mooi. En er was genoeg schaduw voor ze. Dat zien we lang niet overal. Ondanks mijn blessure genoten! Mooi Nederlands plaatje.

Ria Smink-Wijntjes, Tiel

