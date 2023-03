Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Opborrelende weerstand na zege van BBB raakt potentieel het hart van onze democratie

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Na de monsterzege van BBB staat het stikstofbeleid op losse schroeven. Provincies zijn cruciaal bij de uitvoering van de kabinetsplannen en nu de partij die zich hiertegen fel verzet in alle provincies de grootste is geworden, lijkt de Haagse koers geen reële optie meer. Vandaar dat in de coalitie, met name het CDA, en op het ministerie van Landbouw de deur wordt opengezet naar een alternatief. Zoeken naar een compromis nadat de kiezer heeft gesproken, heet dat.