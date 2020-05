’Nertsenfokkerijen ruimen’

Nu bewezen is dat corona overspringt van nertsen op mensen kijken we de situatie aan en wachten we af. Waarom ruimen we niet meteen uit voorzorg nertsen die voor de buitenlandse bondindustrie gekweekt worden.

Wie weet wordt er vanuit de farms ook wel corona verspreid door muizen en ratten die weer huisdieren of vogels besmetten. Met al die onzekere factoren moeten die kwekerijen absoluut niet gedoogd worden. Zoiets is ook al een gebeurd met Q-koorts dat werd ook onderschat in besmettingsgraad met alle latere gevolgen van dien.

P. Wouters