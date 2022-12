’Voorlopig geen algeheel vuurwerkverbod’

In Nederland zijn we knettergek. We betalen ons scheel aan belastingen voor het klimaat en milieu. Een openhaard stoken mag niet meer omdat mensen last van de luchtwegen kunnen krijgen. Maar een vuurwerkverbod is onbespreekbaar. Snapt u het? Ik wel. Bij een algeheel vuurwerkverbod wordt er illegaal vuurwerk afgestoken en in ons land wordt niet gehandhaafd. Veel mensen zijn tegen een vuurwerkverbod en de overheid wil geen impopulaire besluiten nemen. Bij een algeheel vuurwerkverbod hoort het organiseren van een mooie vuurwerkshow. Gemeenten hebben geen zin om daar geld en energie in te investeren als ze daarnaast toch met vuurwerkoverlast van ongehoorzame burgers worden geconfronteerd. Het zal nog wel even duren voor er een algeheel vuurwerkverbod komt. Ik denk wel dat er steeds meer burgemeesters zijn die een lokaal verbod zullen invoeren.

B. van Dam