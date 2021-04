Uitslag stelling: ’Terras gereguleerd open’

Het betekende voor velen een lichtpuntje aan het einde van de coronatunnel, toen vorige week uitlekte dat het kabinet aan een openingsplan voor Nederland werkte. Een concreet openingsplan: op 21 april zouden de horecaterrassen en winkels gereguleerd opengaan en de omstreden avondklok worden opgeheven. Het bracht met name ondernemers en jongeren hoop en het gevoel eindelijk gehoord te worden. Maar er klonk ook een zeker tegengeluid: was het immers niet veel te vroeg, om de coronateugels te laten vieren?

Nog geen week later stelde het kabinet haar boodschap al bij. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen is op dit moment nog steeds te hoog, en dus is versoepelen op korte termijn niet mogelijk. ’Houd nog even vol,’ luidt opnieuw het devies. Het schiet de stellingdeelnemers in het verkeerde keelgat. „Er worden spelletjes gespeeld met onze vrijheid. Corona is een heftig virus en het is goed dat er maatregelen zijn, maar dit voelt simpelweg als pesten”, verwoordt een respondent.

Bijna acht op de tien respondenten (79%) vindt dan ook dat de terrassen toch open moeten om de drukte in de buitenruimte te spreiden. Wachten met versoepelingen tot we over de piek van de derde golf heen zijn, zoals coronaminister De Jonge opperde, ziet 69% absoluut niet zitten. „Na de derde golf komt uiteindelijk een vierde golf”, zegt iemand. „We kunnen de versoepelingen wel blijven uitstellen, maar corona zal nooit helemaal verdwijnen. We moeten ermee leren leven.”

De druk om versoepelingen door te voeren klinkt ook vanuit een andere hoek. Maandag deden de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag een klemmend beroep op het kabinet om de buitenruimten, inclusief terrassen, toegankelijk te maken. „De handhaving wordt onhaalbaar”, stelden zij. Ze krijgen ruim bijval van de stellingdeelnemers: 78 procent denkt dat we door het gereguleerd openen van terrassen nieuwe besmettingen juist kunnen voorkomen. „Nu worden familiebijeenkomsten georganiseerd in de natuur en parken. Mensen gaan massaal naar het strand en de bossen. Gooi die terrassen open, dan heb je er tenminste controle over.”

Het gros van de respondenten (69%) vindt zelfs dat niet langer slechts de druk op de zorg, maar ook de druk op de handhaving mee zou moeten wegen in het besluit om al dan niet te versoepelen. Toch klinkt er ook een ander, kritischer geluid. „Het lijkt wel of de burgemeesters van de vier grote steden hiermee aangeven dat de politie weinig in te brengen heeft”, zegt een respondent.

Ook werd maandag duidelijk dat versoepelingen op zijn vroegst pas ingaan op 28 april, de dag na Koningsdag. Dat nieuws deed deskundigen over elkaar heen buitelen. Virologen stelden dat een week geen zoden aan de dijk zet, terwijl anderen claimen dat dat juist het grote verschil kan maken. Als klap op de vuurpijl lieten diverse ziekenhuisdirecteuren weten voorstander te zijn van het openen van de terrassen, om de drukte te kunnen reguleren. Het lijkt er niet duidelijker op te worden.