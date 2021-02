’Toch openen terras is onverstandig’

Ten eerste is het niet eerlijk naar onze medeondernemers zonder terras maar stel dat er toch een besmetting is na het illegaal terrasbezoek dan weet ik zeker dat de hele politiek over ons heen valt en we nog verder van huis zijn.

Ja, het is niet eerlijk dat het in de supermarkt zo druk is en je bij Kruidvat wel met velen naar binnen mag, maar we zullen ons aan de regels moeten houden en zodra het écht mag laten zien dat iedereen ons veilig en verantwoord kan bezoeken, natuurlijk liever morgen dan over maanden maar wel met toestemming van de overheid.

K.D Rico

Amersfoort