’Kennis van verkeer van groot belang’

Bij goed georganiseerde examens gaat de route langs diverse verkeerssituaties, waar vrijwilligers de kinderen beoordelen. Bij door ons georganiseerde examens komen deze vrijwilligers, net als de examenkandidaatjes, van verschillende scholen, waardoor ze eigenlijk altijd eerlijk de gedragingen van de kinderen noteren. Na afloop hebben we altijd een goede indruk van hun verkeerskennis.

Het examen is een eindtoets van de jarenlange verkeerslessen. Waar het ons om gaat is dat we willen zien dat de kinderen verkeersregels kennen, daarnaar handelen en zich op een veilige manier in het verkeer begeven. Dat ze diezelfde regels de rest van hun leven niet meer toepassen, zoals een lezer opmerkt (’Verkeersexamen heeft weinig nut’, WUZ.nl, 19/6), is hun eigen keuze, maar dat geldt ook bij het behalen van het rijbewijs.

Cees van Bovenkamp,

Verkeersexamenbureau

Nederland