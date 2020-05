’Hond niet los in bos, wolf wel’

Je mag het beestje nergens meer lekker los laten rennen, terwijl honden toch ook beweging nodig hebben. Als je dan, uit noodzaak met je pekineesje in het bos gaat wandelen, loop je echter ook al het risico dat je wordt aangesproken door een boswachter, die van mening is dat jouw hondje een bedreiging is voor het wild in de natuur. Alsof ’Vlekkie’ ooit een wild zwijn of een hert zou aanvallen. Maar goed.

Gekker wordt het echter wanneer diezelfde boswachter het wel normaal vindt, dat een wolf in korte tijd veertig schapen ’sloopt’. Dan is het ineens wel natuur. Gek land toch, Nederland.

Rob de Jonge, Westervoort