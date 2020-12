’Selectief verontwaardigd over racisme’

Wijnaldum en De Jong lieten demonstratief hun zwarte- en witte armen naast elkaar zien in een eerdere wedstrijd van Oranje tegen Estland als een statement. Maar over Qatar hoor ik nu alleen een ‘prachtige loting’, maar niks over mensenrechtenschendingen tegen twee miljoen buitenlandse arbeiders. Bestaat racisme in Qatar niet? Ik vind dit beschamend hypocriet van de KNVB, Wijnaldum, De Jong.

Danny Lim, Wassenaar