Brief 1: ’De Jonge niet alle schuld geven’

Ik erger mij aan al die zijlijn roepers. Die in de avondprogramma’s verkondigen wat fout gaat. En ja, er gaan dingen fout. Maar samen de schouders eronder is iets wat ze in de overheid niet doen. Want het landsbelang telt niet. Het partijbelang belang, daar gaan ze voor. Maar de burger moet nu voorop staan! Die belangen moeten tellen.

Je kunt de de Jonge niet alle fouten in de schoenen schuiven. Tien jaar lang bezuinigen op zorg, verouderde systemen bij de GGD. Samen krijgen we corona eronder. Dat is een credo wat geldt voor de burger maar ver van onze overheid af staat. Die huichelen om er zelf beter van te worden.

Aafje van der Wiel, Goingarijp

