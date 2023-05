Uitslag Stelling: ’Kans klein dat we winnen’

Slechts 5 procent denkt dat Mia en Dion dinsdagavond de halve finale doorkomen en zaterdag in de finale staan. „Matig nummer”, zegt iemand. „Netherlands: zero points”, reageert een pessimist.

In de aanloop naar het songfestival was er al heel wat te doen over de Nederlandse inzending. Mia en Dion kregen veel kritiek nadat ze het lied Burning Daylight tot twee keer toe vals ten gehore brachten. Het nummer werd daarop aangepast. Nu het lied anderhalve toon hoger wordt gezongen en er een achtergrondkoor van drie personen is toegevoegd klinkt het beter. Desondanks zijn er slechts weinigen enthousiast over. Een van deze liefhebbers: „We hebben een liedje dat ’blijft hangen’, net als bij onze eerdere succesvolle deelnames.” Een ander: „Ik vind het een mooi liedje en hoop dat ze in de top drie eindigen.”

De meesten zijn er echter minder over te spreken. Een respondent vindt het ’een slap aftreksel van Arcade van Duncan Laurence’, die meeschreef aan het nummer. Weer een andere respondent vindt het aangepaste lied ’minder krachtig’. „Maar”, voegt hij er hoopvol aan toe, „wat ik gezien heb van de andere inzendingen maakt dat ik denk dat we gewoon een goede kans maken.”

De overgrote meerderheid van de stellingdeelnemers begrijpt niet waarom de keuze op een relatief onbekend duo is gevallen als afgevaardigde voor Nederland op het Eurovisie Songfestival. „Een duo dat toegeeft nog nooit voor een groot publiek te hebben opgetreden”, reageert iemand ontsteld. Een andere reactie: „We hebben in Nederland zoveel keuze aan goede zangers en zangeressen! Met meer ervaring! Niet over nagedacht. Om deze lieve mensen zo voor de leeuwen te gooien...” Een respondent weet wel wie we volgend jaar moeten sturen: „Ik denk dat Davina Michelle zeker gaat winnen als ze zou meedoen.”

Driekwart vindt dat het Nationaal Songfestival weer moet terugkomen, waarbij jury en publiek bepalen wie Nederland op het Eurovisie Songfestival gaat vertegenwoordigen. Sommigen vinden de manier waarop het deze keer is gegaan ’pure vriendjespolitiek’.

Nieuw dit jaar is dat alleen de kijkers bepalen welke landen de finale gaan halen. Eerder was dat een combinatie van jury en publiek. Bijna een op de drie vindt dat een verbetering. Een kritische reactie: „Door de jury er deels uit te halen is het nu meer een event geworden waar degene met goede marketing en meer budget hogere ogen gooit in plaats dat de zangkwaliteit voorop staat.”

De meerderheid meent dat het bij het songfestival tegenwoordig meer om de acts gaat dan om goede zang en een mooi lied. „Het is een rariteitenkabinet geworden. Vroeger met een orkest erbij, goede zangers en een deskundige jury was het een feestje.” Een ander: „Vriendjespolitiek en absurde acts bepalen helaas vaak de winnaar.”

Slechts 14 procent zegt te gaan kijken naar het songfestival. „Elk jaar is het weer een prachtig spektakel”, verheugt iemand zich. Een ander kijkt ieder jaar samen met haar dochter. „Wij maken er altijd een gezellige avond van met een hapje en een drankje.”