Brief 2: ’Eerst denken en dan doen’

Zal ik ze even opnoemen? Windmolens blijken lang niet zo effectief als gedacht maar leveren wel een berg afval op. Elektrische auto’s worden gesubsidieerd maar waar gaan we straks met al die enorme afvalbatterijen naartoe? Op het rijden zelf na zijn ze ernstig belastend voor het milieu en bovendien brandgevaarlijk! Uiteraard is ook die niet te blussen brand weer belastend... Waar laten we al die dieselauto’s die eerst subsidie kregen en nu boetes vanwege vervuiling?

En dan nu de biomassa: eerst subsidie geven en als alles draait trekken we die weer in en gaan we het verbieden. Ook die industrie kan dus weer, uiteraard ten koste van het milieu, worden stopgezet en afgebroken. Advies? Eerst denken en dan doen! Niet andersom.

M. Uppelschoten, Gistel