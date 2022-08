Asieldossier nieuw bewijs dat dit kabinet met rug naar samenleving staat

Buitenland

FBI neemt telefoon Congreslid in beslag om bestorming Capitool

FBI-agenten hebben dinsdag de mobiele telefoon van het Republikeinse lid van het Huis van Afgevaardigden Scott Perry in beslag genomen, meldt Perry zelf. Hij zei er niet bij waarom dit gebeurd is, maar erkende dat de FBI een gerechtelijk bevel voor de inbeslagname overlegde. Hij was niet te spreken ...