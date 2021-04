Normaal gesproken staat er op de nacht van en de dag ná de Oscaruitreiking één groot kruis in mijn agenda. Daar ben je tenslotte filmjournalist voor. Alleen gooide corona ook hierbij dit jaar roet in het eten. De prijzenceremonie werd verschoven toen ik nét ook een weekje weg had geboekt met mijn gezin, want: meivakantie! Dat werd dus schipperen.