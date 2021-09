Uitslag Stelling: ’Laat de boeren met rust’

De boeren zijn de ruggengraat van dit land, zegt een respondent. Daar zijn anderen het mee eens. „Boeren zijn het kloppend hart van onze voedselproductie en van onze leefomgeving. Koester de boer! We willen geen buitenlands product op ons bordje”, aldus een respondent.

Er zijn wel deelnemers die vinden dat er goed naar het huidige landbouwsysteem gekeken moet worden. Vooral de export van Nederlands vlees naar andere landen stuit hen tegen de borst. „We exporteren enorme hoeveelheden naar het buitenland. Als we daar nu eens mee stoppen en de boeren die dat vlees produceren uitkopen, dan komen de stikstofproblemen vanzelf tot een halt.”

„We moeten terug naar correcte verhoudingen”, vindt ook een ander. „De miljoenen dieren die Nederland bevolken en waarvan het vlees naar andere landen wordt uitgevoerd, zetten ons land op slot. Tegen beter weten in hebben boeren de afgelopen decennia steeds de gaten in de wet opgezocht om maar te vergroten. De regering die het allemaal heeft laten ontsporen dient een fatsoenlijke regeling te treffen voor boeren die hun bedrijf opheffen”, stelt iemand.

Maar dat de last van het stikstofprobleem bij de boeren wordt gelegd, stuit op onbegrip. De overgrote meerderheid gelooft niet dat drastische inkrimping van de veestapel de beste manier is om de stikstofuitstoot te verlagen. „De verantwoordelijkheid voor deze problematiek volledig bij boeren leggen is simplistisch en onterecht. Er zijn meerdere vervuilers, dus is een brede aanpak noodzakelijk.”

„Pak de industrie, het transport en het overige wegverkeer aan, de boeren zijn onschuldig!”, reageert iemand. „Tijdens de coronacrisis is de lucht heel schoon geweest. Terwijl de boeren gewoon doorgingen. Kijk naar andere sectoren”, schrijft een ander. „De boeren hebben al aanzienlijk minder uitstoot dan 10 tot 30 jaar geleden, terwijl de industrie alleen maar meer is gaan uitstoten. Er zou daar eerst eens naar gekeken moeten worden”, vindt een respondent.

Een groot deel van de stellingdeelnemers hekelt het belang dat Den Haag aan het bouwen van extra woningen hecht. Het gros staat niet achter de ambities op het gebied van woningbouw, waar de boeren nu voor moeten wijken. „Het probleem zit hem in te veel mensen op een klein stukje land”, meent één van hen. „Steeds krijgen de boeren de schuld maar de overheid wil maar één ding: steeds meer mensen binnenhalen en maar huizen bouwen. Straks is Nederland helemaal volgebouwd. Ze willen wel dat je de tegels uit je tuin haalt, maar zelf bouwen ze alles wat open is dicht.” Dat vreest ook een ander: „Nederland wordt een land van beton.”

Ook zijn er respondenten die zich afvragen wat überhaupt het nut van strenge stikstofmaatregelen is als dit probleem niet wereldwijd wordt aangepakt. „Ik begrijp de urgentie, maar zolang alles en iedereen om ons heen niet meedoet, moet je dát eerst aanpakken”, stelt een deelnemer. Een ander: En kom alstublieft niet aan met onzin argumenten zoals ’alle kleine beetjes helpen’. Het milieu houdt niet op bij de grens van Nederland.”