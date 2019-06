’Niet lastendruk, maar verdeling is probleem’

Henk Nijboer Ⓒ Dijkstra BV

We hebben veel om trots op te zijn. En we willen allemaal zeker zijn van een betaalbare woning, goede zorg en een veilige buurt. We klagen wel eens over de files, maar onze wegen en ons openbaar vervoer zijn goed. Wie deze zomer op vakantie door België rijdt, beseft weer wat dat waard is.