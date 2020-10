Brief 2: ’Dekkingsgraden zouden moeten worden herberekend’

Goed en slecht nieuws voor de pensioenfondsen en de deelnemers. In september is er een nieuwe Prognosetafel AG2020 gepubliceerd waaruit blijkt dat we over de periode 2018/2019 (dus nog zonder de corona invloed van 2020) verwachten gemiddeld korter leven in vergelijking met Prognosetafel AG2018. Dat betekent dat naar verwachting de fondsen minder pensioen hoeven uit te keren in de toekomst en levert daardoor een circa 2% hogere dekkingsgraad voor de meeste pensioenfondsen.

Het betekent echter óók dat de gepubliceerde actuele dekkingsgraden hierdoor eigenlijk vanaf 1 januari 2020 ongeveer 2% hoger zouden moeten zijn dan gepubliceerd. Of ook de nog veel belangrijkere beleidsdekkingsgraden (12 maands gemiddelde) nog herberekend zullen worden over het gehele jaar of alleen maar vanaf oktober 2020 is de vraag.

Zonder herberekening zal de beleidsdekkingsgraad per eind december een verschil van ongeveer 1,4% kunnen betekenen en dus voor diverse fondsen met een dekkingsgraad van rond de 90% het verschil tussen wel of niet korten van de pensioenen.

Nico Man, Gouda

of op een van de andere brieven