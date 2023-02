’Europa is naïef traag bij wapensteun Oekraïne’

De Russen beginnen een offensief waar de inlichtingendiensten al maanden van tevoren van op de hoogte waren en wat doen de lidstaten na moeizame onderhandelingen? Zij stellen tanks ter beschikking en de optie om vliegtuigen aan Oekraïne te leasen houdt men open. Maar de datum van uiteindelijke inzetbaarheid laat weer eens te wensen over !

De naïviteit van Europa druipt er weer vanaf, want voordat deze ontbrekende gevechtskracht het strijdtoneel bereikt en inzetbaar is, zijn we maanden verder. Gezien de hele onhoudbare situatie had ik verwacht dat er al lang Oekraïens personeel en militairen her en der zouden zijn opgeleid en getraind. Just in case en uit voorzorg !

Nu moet het Oekraïense volk weer bloeden voor onze terughoudendheid, want ondertussen gaat de oorlog wel door.

M. van den Berg, Den Haag