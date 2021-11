’Onvrijwillig niet-gevaccineerde wordt vergeten’

Annemarie van Gaal stelt in haar column dat er twee groepen ongevaccineerden zijn; de eerste groep van twijfelaars die door onwetendheid en/of laksheid zich nog niet hebben laten vaccineren en de tweede groep zou bestaan uit overtuigde ongevaccineerden.

De eerste groep zou je nog over de streep kunnen trekken maar inderdaad niet met pushen want dat zal voor velen juist de reden zijn om het alsnog niet te doen. De tweede groep krijg je gewoon niet zover en die mensen hebben hier bewust voor gekozen, of je dit nu egoïstisch vindt of niet, je hebt een vrije keuze in dit land.

Maar Annemarie vergeet een grote derde groep die veelal wel willen maar niet kunnen vaccineren om medische redenen. Daar behoren mijn zoon en ik bij. We hebben beiden een auto immuunziekte. Mijn zoon heeft afweer onderdrukkende medicatie en ik word al doodziek van een griepprik naast het feit dat ik ook al eens trombose heb gehad. Wij vinden het risico té groot om te vaccineren.

Daar komt nog bij dat wij al corona hebben gehad en hier amper ziek van zijn geweest maar wel antistoffen hebben opgebouwd. Hier kwamen de kinderen mee thuis uit de horeca die wel netjes waren getest destijds maar vertelden ons dat anderen met een valse QR-code binnen waren gekomen.

Wij voelen ons vaak aangevallen om het feit dat wij niet zijn gevaccineerd maar de groep die om medische redenen niet mag vaccineren mag ook weleens belicht worden.

Sterker nog, ik vind dat ‘ie niet buitengesloten mogen worden omdat wij er niets aan kunnen doen en we toch wel voorzichtig blijven.

Pauline van Neck,

Rotterdam