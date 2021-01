Ondanks gevaar stopte er een man, die mij hielp. Helaas was er niets aan te doen, maar lieve mijnheer, ontzettend bedankt voor uw lieve zorg en het bellen naar 112. Hierdoor werd ik rustiger en ik had u zo graag persoonlijk willen bedanken. Het doet me goed dat er nog mensen zijn die anderen in nood willen helpen. Ook de wegenwacht en de sleepwagen enorm bedankt!

Marian de Kousemaeker