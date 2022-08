Uitslag Stelling: ’Ouderen financieel klem’

Veruit de meeste stemmers denken dat bij meer dan de helft van de Nederlandse ouderen het water aan de lippen staat. ,,Ouderen zitten veel meer thuis, wat betekent dat ze veel meer kwijt zijn aan verwarming, koffie en eten. Bovendien hebben ze veel meer extra medische kosten,” vat een stemmer de financiële pijn samen. Maar een respondent die zelf ’AOW en een klein pensioentje heeft’ vindt dat dit beeld van ’arme’ ouderen niet klopt. ,,Ik herken me hier totaal niet in en kan prima rondkomen. Ik kan niet in andermans portemonnee kijken, maar als je een hoge energierekening hebt, ben je gewoon niet zuinig geweest.” Een andere respondent ziet echter wel vaak dat mensen ‘boodschappen terugleggen omdat het anders te duur wordt.” Iemand anders merkt op: ,,De benzineprijzen zijn zo hoog dat je niet eens meer op bezoek kunt bij je kleinkinderen.”

De belangrijkste oorzaak voor de armoede onder ouderen is volgens de meeste deelnemers dat de pensioenen jarenlang niet zijn geïndexeerd. Een argument hiervoor: ,,Ouderen staan met hun rug tegen de muur. Ze kunnen het niet meer verdienen en dus extra sparen.” Daarom vindt ook een meerderheid van de respondenten dat nu de pensioenfondsen over de brug moeten komen om de koopkracht van ouderen te verbeteren. Veel stemmers mopperen over jarenlange lage rente, waardoor de pensioenen niet geïndexeerd konden worden. Een stemmer merkt op: ,,Je moet je niet vergissen in de hoeveelheid Nederlanders die alleen AOW hebben, of alleen heel weinig pensioen. Dus alleen de pensioenfondsen aankijken, heeft geen zin.”

Daarom vindt een grote meerderheid van de respondenten dat ouderen voorrang moeten krijgen als het aankomt op het repareren van de koopkracht. Ouderen hebben volgens een meerderheid van de stemmers het meeste last van de inflatie. Toch denken veel deelnemers dat het kabinet de ouderen niet als eerste groep tegemoet gaat komen. Zo merkt iemand op: ,,Er is bijna niemand die geen last heeft van de inflatie. Laten ze beginnen met de absurd hoge energieprijzen te compenseren. Daar heeft iedereen profijt van.” Een andere respondent gelooft dat een btw-verlaging ook zou kunnen helpen voor alle Nederlanders. ,,Maar de Nederlandse regering doet helemaal niets. Wat een kruideniersmentaliteit!”

Er zijn ook veel Nederlandse ouderen die weinig woonlasten hebben en een aardig vermogen. Volgens twee derde van de respondenten hebben zij toch evenveel recht op AOW als ouderen die het minder breed hebben. Een stemmer zegt daarover: ,,AOW in Nederland is een recht voor iedereen. Rijke ouderen kun je wel laten meebetalen door de belasting op vermogen te verhogen.”

Nederland heeft goed gevulde pensioenpotten en een AOW-regeling. Desondanks gelooft maar een kwart van de stemmers dat Nederlandse ouderen het goed hebben, vergeleken met andere Europese landen. Een stemmer geeft als voorbeeld Frankrijk en België, waar de ouderdomsuitkering al gecorrigeerd is voor inflatie.