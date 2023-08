Krak, dit was geen nootje of pinda. Hoektand in tweeën.

De volgende morgen direct tandartspraktijk Bootsman in Bovenkarpsel gebeld... Kom maar op het noodspreekuur. Keurig gemaakt, niets meer van te zien, helemaal top. Dit vind ik nu leuk en service. Ans Zonneveld, Blokker Heeft u ook iets leuks meegemaakt? Mail ons: wuz@telegraaf.nl