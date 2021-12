Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie - Maya van der Steenhoven ’We komen akelig dicht bij energieblack-out’

Door Maya van der Steenhoven, gas-expert Kopieer naar clipboard

Enkele tientallen grote tankers met gas zijn op weg naar Europa om onze energievoorraad aan te vullen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan moet wellicht de cv-ketel omlaag om energie te besparen. Ⓒ ANP/HH

Na decennia als grootschalig gas-exporteur lijken we ineens voor de warmte in onze huizen afhankelijk van de vraag of enkele reusachtige Amerikaanse gasschepen op tijd aankomen. Gas-expert Maya van der Steenhoven noemt het een zeer riskant experiment.