’Avondklok verplaatst probleem’

De avondklok is een heel slecht idee. Hierdoor gaan mensen massaal overdag met elkaar afspreken. Je verplaatst het probleem eigenlijk. Jongeren kunnen hier misbruik van gaan maken door massaal overdag af te spreken. Want iedereen werkt en studeert toch bijna vanuit huis. Werknemers en jongeren kunnen dan werk en studie verplaatsen naar 's avonds en overdag afspreken met anderen. Of vrije dagen opnemen om af te kunnen spreken. Veel werknemers hebben nu toch overuren doordat zij thuiswerken.

Bovendien zijn er ook mensen die mantelzorger zijn of familie hebben die ernstig ziek is. Mijn schoonvader heeft kanker en zou zomaar komende weken kunnen overlijden en dan zouden mijn vriend en ik geen afscheid mogen nemen als het net heel slecht gaat tijdens avondklok? Ik heb geen auto, dus de familie zou ons moeten ophalen om naar mijn schoonvader te kunnen en dat mag dan niet tijdens een avondklok. Dit is toch onmenselijk? Er zijn ook mensen die in de avond een blokje om lopen om beter te kunnen slapen, dat kan dan ook niet. Dit gaat wel heel erg ver.

Lidia van der Klei