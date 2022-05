De volgende dag al kreeg ik een telefoontje van de betreffende fabrikant om het defecte hulpstuk te laten vervangen. De dag erna kreeg ik een brief met kaartje van het serviceteam van de Lidl met de tekst: ’Ik hoop dat de staafmixer snel gerepareerd of vervangen kan worden’. Het kaartje werd vergezeld met een dikke plak chocolade. Dit heeft me erg ontroerd. Het gaat hier om toch erg goede service. Waar vind je dat nog?

Martha Everaerts

