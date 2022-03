’Gasbudget inzetten voor wederopbouw Oekraïne’

Dan zouden we met dat geld een deel van de schade in de Oekraïne kunnen betalen. Want ik ben bang dat iemand die schade moet betalen, en ik weet wel wie. Wat zegt u? Niet eerlijk, moet u aan Poetin vragen. En die eerste spade van die kerncentrales, zit die al in de grond? Of moet daar nog langer oeverloos over gezeverd worden.

J.V. ten Haaf,

Soest