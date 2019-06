’Plant meer stekelige struiken’

Ik ben 30 jaar boswachter geweest en met veel plezier. In mijn werkzame leven kwamen bestuurders ook wel met zulke waanideeën want als ze iets niet kennen dan moet het verdwijnen. Voyeurs en schennisplegers verbergen zich voor hun slachtoffers juist in bosschages. Maar er zijn in Amsterdam nog nooit zoveel bosschages, bomen en struiken gekapt als in de laatste jaren. Ik ben verbaasd dat je hier en daar nog wat groenopstanden in een wijk ziet.

Wat er nog groeit moet nu verdwijnen omdat asiel-aso’s zich misdragen. Integendeel er moeten juist veel meer heesters in parken worden geplant, vooral slee- en meidoorns, duinroos en andere stekelige planten zoals distels etc. Die moeten gebruikt worden omdat het geld bespaart, veilig is, vogels van voedsel voorziet en ook goed is voor bijen. Het houdt criminelen en kwaadwilligen op de paden. Niemand verbergt zich in bosjes waar meidoorns of distels staan want die werden al van oudsher gebruikt om boeven te weren.

Rob v.d. Broek, Amstelveen