’Weer klap in het gezicht van boeren’

Dit komt wel op een erg ongelegen moment nu bemiddelaar Remkes bezig is om tot een eindconclusie en een advies te komen. En een klap in het gezicht van de boeren, die daar voor een vermogen in hebben geinvesteerd en torenhoge schulden aan hebben overgehouden. In feite terug bij af en volop onzekerheid voor wat de toekomst gaat brengen. Want, wat nu?

Een streep halen door die milieuorganisaties zou al voor veel rust in het land zorgen. Maar ja, dat is natuurlijk vloeken in de kerk. Die milieufreaks hebben maar één doel: de boeren -in dit geval- moeten weg en als dat niet mogelijk is moet het leven voor hen zo moeilijk mogelijk worden gemaakt. Het liefst nog onmogelijk.

Het kabinet meldt dat boeren moeten blijven investeren in innovaties om de stikstofuitstoot terug te dringen. Maar ja, op een gegeven moment ben je wel uit-geinnoveerd. Het houdt ééns op wat haalbaar is. En dan?

Jan Muijs, Tilburg.