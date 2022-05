’Feyenoord laten opdraaien voor schade’

Je moet toch wel een tekort aan fatsoen hebben om zo tekeer te gaan. Het is te hopen dat ze alle relschoppers te pakken krijgen en de schade kunnen verhalen. Waarom kan het wel gezellig zijn bij schaatsen, hockey, handbal, tennis, formule 1 ect. en ontspoort het altijd met voetbal? Het relativeren van “het is maar een spelletje”, het is onzin want kennelijk maakt verlies dat de vlam in de pan slaat. Begin vanaf nu eerst eens met de clubs zelf de politie te laten betalen tijdens wedstrijden, dan worden ze misschien wakker en gaan er zelf echt actie tegen ondernemen. Als dat niet werkt dan maar voortaan zonder publiek spelen, dan hoeven andere mensen niet meer te lijden onder dit asociale gedrag. Walgelijk dit!

M. Bruin,

Almere