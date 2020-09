De Kwestie: ’Als voetbal niet zonder juichen kan, dan maar zonder publiek’

Want zo moeilijk hoeft het niet te zijn, denkt bijvoorbeeld HansvanLiempt3391_: „Er moet strenger worden opgetreden. Waarschuw dat een wedstrijd beëindigd wordt als er toch geschreeuwd of gejuicht wordt. Dan zullen mensen elkaar snel corrigeren.” Josephina2 zit op datzelfde spoor: „Zodra er gejuicht en geschreeuwd wordt, moet de scheidsrechter de wedstrijd 10 minuten staken. Bij herhaling: afblazen.”

Emotie

Niet iedereen vindt overigens dat supporters iets te verwijten valt als ze - tegen de regels in - toch juichen: „Je kunt je door emotie, blijdschap en/of een opwelling spontaan laat gaan. Dan kun je vragen wat je wilt, maar die ene momentopname kan net de aanzet zijn”, zegt ótsoS-Sostó. Jan115 pleit daarom voor mondkapjes: „Een voetbalsupporter moet kunnen zingen en juichen, maar wel met een mondkapje op.” En als het misgaat, zoals in Rotterdam en Tilburg? Jan115: „Die moeten gewoon een wedstrijd zonder publiek spelen.”

Dat voetballen zonder publiek wordt door meer mensen gezien als een passende straf of zelfs een remedie tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Pankey: „Het is heel simpel: niet de regels volgen betekent einde supporters in het stadion of einde voetbalwedstrijden. In de Achterhoek werd ook een supermarkt zonder pardon gesloten.” Dat wil niet zeggen dat het opvolgen van de regels gemakkelijk is, weet ook Obiwan98: „Een stadion is gemaakt om te juichen en met elkaar te feesten. Het is onrealistisch om van de fans te eisen niet te juichen. Je moet de mensen dus zelf ’t risico laten dragen als ze dat willen. Ook als dat meer opnames betekent. We zijn toch geen kleine kinderen meer.”

"Gezien de uitzonderlijke situatie op dit moment, moet je dit niet vragen maar bevelen. Als er geen gehoor aan wordt gegeven, meteen alle wedstrijden met publiek verbieden"

Bartjes denkt dat ook: „Juichen door de echte supporters is moeilijk tegen te houden. Ik denk dat de afstand van 1,5 meter veel belangrijker is, maar die houden ze ook niet aan. Dat is dom, want hierdoor is er bijna geen andere oplossing dan te spelen zonder publiek. Dus, beste supporters: houd afstand, doe - eventueel - een mondkapje om en steun je team.”

Taartje

Maar waarom is niet juichen in een stadion zo moeilijk? Erikfra ziet dat zo: „Het is hetzelfde als een kleuter een heerlijk taartje voorzetten en zeggen dat hij er alleen maar naar mag kijken, maar niet van mag snoepen. Is ook praktisch niet te doen.” Dan moeten we het maar dwingend opleggen, denkt Olle Kôt: „Gezien de uitzonderlijke situatie op dit moment, moet je dit niet vragen maar bevelen. Als er geen gehoor aan wordt gegeven, meteen alle wedstrijden met publiek verbieden. Helaas denkt de KNVB vooral aan geld.”

Spelen zonder publiek kost dan ook heel veel geld, maar ja, dat moet dan maar, zegt Robo: „Als niet schreeuwen - het lijkt niet eens op juichen - in een stadion niet lukt, kan er gewoon worden gespeeld zonder publiek. Als dat financieel niet haalbaar is moeten de voetballers en de staf ook maar in de WW. Kunnen ze eens leren hoe het is om rond te komen van €2000,-. Per maand dus, niet per dag. En als het helemaal niet lukt heeft de ondernemer (voetbalclub) foute inschattingen gemaakt en gaat hij gewoon failliet. Dat is net als bij corona: natuurlijke zuivering.”

Doden

De meerderheid is dus van mening dat er streng moet worden gehandhaafd. En waarom dat nodig is brengt Carlos_devries3 in herinnering: „In Italië bleek een internationale voetbalwedstrijd in het begin van de pandemie enorm veel besmettingen en daardoor ook veel doden te hebben veroorzaakt. Dus alleen voetbalwedstrijden toestaan zonder publiek of met voldoende afstand tussen het publiek en dan met mondkapjes op. Niet schreeuwen of juichen.”

Nou, zegt Bob6 tenslotte: „Aangezien we al op voorhand weten dat supporters zich nooit aan de regels kunnen houden, doe het dan maar meteen vanaf nu zonder publiek.”