’Koehandel met Groningers’

Het kabinet is in onderhandeling geweest met vertegenwoordigers van de bewoners van Groningen inzake alle schades van de aardbevingen. Het gaat om een gebied waar de overheid jarenlang miljardenwinsten heeft behaald, weet Els Strikkers.

Het kabinet Rutte biedt 20 miljard euro terwijl ’Groningen’ veel meer had gevraagd. Jarenlang is de overheid niet bezig geweest met de veiligheid van de bewoners van het gebied, maar werd alleen gedacht aan het behalen van de grootst mogelijk winst. Hoe beschamend is het dan, dat dezelfde overheid met Rutte voorop, gewoon koehandel aan het bedrijven is aangaande de schadevergoedingen. Het gaat hier in feite om een ereschuld voor de slachtoffers van de behaalde gaswinsten.

Els Strikkers, Bergen