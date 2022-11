’Geen plek meer voor wolven’

Binnenland

Cavia gestolen en verminkt door groep jongens

Op een kinderboerderij in Amsterdam is enkele dagen terug een cavia gestolen door een groep jongens. Vandaag is cavia Dries ingeslapen. De Dierenambulance Amsterdam en de Stichting Loes voor Dieren zijn nu op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over wat er met de cavia is gebeurd.