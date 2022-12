’Meer aandacht voor lezen’

Een onderwerp dat overigens al regelmatig onderwerp van gesprek is op onze scholen en waarvan velen in politiek Den Haag vinden dat dit een vaste plek in het onderwijs zou moeten krijgen, evenals b.v. de rol van Nederland ten tijde van de slavernij. Het gevolg is dat kinderen reeds op de basisschool moeiteloos zes of zeven gendervariëteiten kunnen opnoemen terwijl de meeste volwassenen nog steeds niet verder komen dan twee. Overigens is 25 procent van diezelfde scholieren op 15-jarige leeftijd functioneel analfabeet. Het is maar wat je belangrijk vindt.

Peter Stolk, Eindhoven