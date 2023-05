Brief 2: ’Kiezers snakken naar verandering’

Het vertrouwen in de politiek is gezakt naar een schamele 25%. Bij de afgelopen verkiezingen is de huidige coalitie indirect volledig weggestemd, maar daar hebben de kabinetsleden natuurlijk weer geen enkele boodschap aan.

’We gaan het beter doen, we gaan de schouders eronder zetten’, is zo’n beetje de meest gehoorde uitspraak van bewindslieden die met deze cijfers werden geconfronteerd. Hebben we daar nog vertrouwen in? Nee, natuurlijk niet, 75% is er namelijk helemaal klaar mee en snakt naar verandering.

Jan Pronk, Beverwijk