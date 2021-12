Uitslag Stelling: ’Kachel-apk betuttelend’

In een dikke wintertrui opwarmen bij een knisperend haardvuurtje: veel mensen associëren de houtkachel of open haard met gezelligheid, maar de laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de nadelen van houtstook. Een haardvuurtje brengt schadelijke stoffen in de lucht die naast geuroverlast voor irritaties van luchtwegen en ogen zorgen. Om die overlast te verminderen, pleit de NHK voor een jaarlijkse ’kachel-apk’. Slechts 38 procent van de deelnemers voelt wat voor het plan. Het is te betuttelend, zegt een grote meerderheid. „Neem ons niet alles af dat nog een beetje gezelligheid brengt in deze toch al donkere tijden,” merkt een respondent op.

Wel geeft een derde van de respondenten aan overlast te ondervinden van houtstook in hun buurt. „Wij wonen in een nieuwbouwwijk en velen hebben zo’n stinkkachel,” schrijft iemand. „We kunnen geen raam openzetten of de lucht dringt heel het huis binnen.” Een ander zegt: „Mijn vrouw heeft astma, en in de herfst en winter heeft zij dagelijks last van haar longen door houtstook van de buren.” Het overgrote deel (81 procent) geeft dan ook aan op de hoogte te zijn van de schadelijke stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout. Maar, zeggen velen, de overlast die hieruit voortkomt kan ook op andere manier beperkt worden. „Ik geloof meer in goede voorlichting,” schrijft een deelnemer. „Het geld voor zo’n apk kan beter geïnvesteerd worden in een goede filter voor de afvoer.” Een ander stelt: „Als mensen eens beginnen met het stoken van droog en schoon hout, dan blijft de overlast minimaal.”

Naast een jaarlijkse keuring, zou de NHK graag zien dat iedere kachel na maximaal 15 jaar wordt vervangen. Weinig respondenten (27 procent) zien dit zitten. „Pure geldklopperij,” schrijft een deelnemer. „Ik laat de schoorsteen van mijn open haard jaarlijks vegen. Voor de veiligheid, maar ook omdat het terecht verplicht is voor de verzekering. Waarom zou ik de haard dan na vijftien jaar weer weg moeten doen?”

Vanaf 1 januari 2022 geldt hoe dan ook een nieuw keurmerk voor kachels en haarden die verwarmen op hout of pellets. Toestellen met zo’n keurmerk zijn duurzamer en minder verontreinigend. Driekwart vindt dit een goede zaak: „Dit kan positief uitpakken voor de uitstoot uit schoorstenen,” denkt een deelnemer. „En dat zou weer een zegen zijn voor longpatiënten.” Op de vraag of alle 600.000 kachels in ons land in een keer zouden moeten worden vervangen door een exemplaar met keurmerk, antwoordt een luttele 29 procent met ’ja’.

Hoewel respondenten positief tegenover een keurmerk staan, klinkt er ook veel kritiek. Deelnemers begrijpen vooral niet waarom de houtstook van particulieren gereguleerd moet worden, terwijl de overheid biomassacentrales subsidieert. Dat is hypocriet, aldus 87 procent.

De overlast van houtstook wordt ook regionaal aangepakt. Zo kunnen Utrechters die hun kachel of open haard laten verwijderen, tot 2000 euro subsidie krijgen van de gemeente. Onzinnig, vindt twee derde van de deelnemers.