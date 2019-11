’Solidariteit is een groot goed’

Draghi was continu bezig met het omlaag brengen van de rente teneinde de economisch zwakkere landen in de EU in staat te stellen goedkoop te lenen. Dat wij in Nederland daar middels de alsmaar afkalvende rekenrente van onze pensioenen last van hadden, boeide deze Italiaan niet.

En nu dus de Française Lagarde. Zij vindt dat sterke landen als Duitsland en Nederland de kwakkelende landen in Zuid-Europa moeten gaan ondersteunen met hun begrotingsoverschotten. We komen dus nu al van de regen in de drup met deze nieuwe ECB-president en zouden dus indirect gestraft worden voor het orde hebben van onze economie.

In deze unie leveren wij als nettobetaler al de grootste bijdrage, maar onze solidariteit gaat Christine blijkbaar nog niet ver genoeg. Een fijn vooruitzicht en 1 november is nog maar haar eerste dag.

Jan Pronk, Beverwijk