’Oppassen voor Franse hoogmoed’

Hij vergeet gemakshalve dat de VS de afgelopen honderd jaar Europa tweemaal uit de penarie heeft gehaald, dat na de Tweede Wereldoorlog de kosten van de NAVO grotendeels door Amerika zijn betaald, en dat door Amerika nog steeds de kastanjes uit het vuur worden gehaald.

Ondanks de enigszins verwarde Trump is Amerika nog steeds de best denkbare politie-agent in de wereld. Frankrijk wordt door zijn bekende eigendunk de grootste bedreiging voor Europese samenwerking. Totdat ook Macron z’n Waterloo vindt.

Niek Gahrmann,

Zoetermeer