Brief 1: ’Verbod op graan als veevoer’

Oekraine is een graanschuur. Zij kunnen niet zaaien en straks niet oogsten. Er moet een verbod komen op graan als veevoer, om de prijsstijging beheersbaar te maken. We hebben graan hard nodig voor brood voor mensen. Bijvoorbeeld in Afrika. Anders dreigt daar hongersnood. En als reactie onbeheersbare stromen asielzoekers. De oekrainecrisis is niet een enkelvoudig probleem. We moeten het als veel omvattend benaderen.

Rene Valkema, Haren gn

