’We moeten deze apps zeker proberen’

Ook in Nederland leeft de gedachte om met apps uit de coronacrisis te geraken. Via de ene app krijgt u het bericht dat u misschien met iemand met het coronavirus in aanraking bent geweest. Waarna het advies volgt om thuis te blijven. Met de andere app kunt u dan vervolgens vanuit huis contact opnemen met de arts. Een interessant idee, want op deze manier kunnen zorgverleners makkelijker onze gezondheid beschermen. Dus hoe nu verder?