Brief 2 ’Criminelen thuis laten zitten onverstandig’

Het is echter onbegrijpelijk wreed dat ouderen min of meer dood mochten neervallen en nu moordenaars en aanverwanten lekker naar huis mogen met een enkelbandje om, hetgeen heel erg fout kan uitpakken zoals eerder gebleken.

Daarbij komt nog het extra leed dat nabestaanden ongenadig hard treft. Hier is geen enkel excuus mogelijk want dit had nooit mogen gebeuren. De ouderen hadden geen keus, die criminelen wel.

Cees Jacobs,

Almere