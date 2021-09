Brief 2: ’Minister niet benoemd om vakkennis’

Oud-minister Van Nieuwenhuizen, niet echt uitblinkend in haar beleid (ze was niet de enige) stapt over naar de Vereniging Energie Nederland.

Als minister viel ze, gezien de schamele staat van onze infrastructuur, niet op door haar kennis en doortastendheid. Maar dat zal ook niet de reden zijn dat VEN haar heeft benoemd. Niet voor haar vakkennis, maar wel voor haar kennissen in het politieke wereldje.

Voordat een regering de geprivatiseerde energiebedrijven de vrije hand gaf voor tarieven waren het nutsbedrijven die de bevolking dienden. Dit haakt merkwaardig goed in elkaar. In andere landen noemen we het ’corruptie’.

J.Prins, Sliedrecht

