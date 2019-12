’’Roettaks’ betalen per gereden kilometer’

Ik rij gemiddeld 14.000 km per jaar en ik moet evenveel roettaks betalen als iemand die twee maal zoveel rijdt. Als ik die taks toch al moet betalen, kan ik dus zoveel rijden en vervuilen als ik wil. De roettaks is daarom bepaald niet ontmoedigend en bovendien discriminerend voor degene die weinig rijdt. Als de overheid serieus wil dat de vervuiler betaalt en dat het gebruik van een dieselauto onaantrekkelijk wordt, zou de roettaks gebaseerd moeten zijn op het aantal kilometers dat men rijdt. Dat is eerlijker, én doeltreffender.'

Tjeerd Henstra