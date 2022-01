Regels niet meer nageleefd

Een respondent: „In mijn omgeving zie ik dat men veel te laconiek omgaat met de regels, zeker naarmate het einde van de tunnel steeds verder weg lijkt te liggen. Ik snap het ook wel: over de grens mag alles wel en hier niet.” De meeste stemmers geloven dat het zich niet houden aan maatregelen iets typisch Nederlands is. Een reactie: ,,Vooral ook typisch Nederlands: van alles roepen wat moet en je daar vervolgens zelf niet aan houden omdat je vindt dat die regels niet gelden voor jou.” Een andere respondent: ,,Het niet naleven is typisch Nederlands. Het moet wel geloofwaardig zijn. Het beleid is gezwalk tussen 'ja' en 'nee'.”

Een veelgehoorde klacht is dat de regels op het moment niet duidelijk zijn. Dat vindt iets meer dan de helft van de respondenten ook. Iets mínder dan de helft van de stemmers vindt juist dat de regels wel duidelijk zijn. „De regels zijn vanaf het begin niet duidelijk. Maar als je reizen blijft toestaan, dan is het dweilen met de kraan open.”

Over de handhaving is de meerderheid van de respondenten niet te spreken. Driekwart vindt dat de regels niet goed worden gehandhaafd. Toch vindt slechts een minderheid dat er strenge straffen moeten komen op het je niet houden aan de regels, zoals het geval was aan het begin van de coronacrisis. „Doe zoals andere landen: controleer streng en geef flinke boetes. En laat de supermarktmanager uit zijn veilige kantoor komen om al die mensen te weren die met hele gezinnen of met z'n tweeën komen winkelen.”

Zelf anderen aanspreken op een loshangend mondkapje of het samenklitten op straat, doet maar een kwart van de stemmers. ,,Veel mensen denken dat zij - nu ze gevaccineerd en geboosterd zijn - zich meer kunnen permitteren. In de supermarkt zie je mensen zonder mondkapje en het personeel zegt daar dan iets van. Ik heb dat wel een keer gedaan en dan krijg je een grote mond. Dus ik pas daar in het vervolg voor.”

Daarbij zijn de meesten niet roomser dan de paus. Een meerderheid zegt zich de afgelopen weken niet te hebben gehouden aan de geldende covid-regels. Sommige respondenten roepen zelfs op om de regels actief te negeren. ,,Alles moet open, deze crisis heeft al langer geduurd dan noodzakelijk.” Iemand anders vindt juist dat negeerders van de regels het 'verpesten voor de rest'. ,,Hoge straffen voor die egoïstische mensen die anderen moedwillig besmetten.”

Een krappe meerderheid gelooft daarbij dat als iedereen zich wel aan de regels had gehouden, een lockdown zoals we die nu hebben, voorkomen had kunnen worden. De meeste stemmers vinden het wel volstrekt logisch dat landgenoten hun heil hebben gezocht in landen waar de regels minder streng zijn. ,,In mijn omgeving gaat iedereen die ik ken naar België om uit eten en naar de bioscoop te gaan.”

Driekwart van de stemmers gelooft echter niet dat het land na 14 januari weer open zal gaan. ,,Het zal wel niet gebeuren, maar het land moet open”, zo vindt een van hen. ,,Dit kan zo niet langer. Denk aan al onze ondernemers en de studenten die hiervan de dupe zijn.”