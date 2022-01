’Rusland kan zich geen oorlog veroorloven’

Het BNP van Rusland komt overeen met het BNP van ons land en België samen. De defensie uitgaven van het VK en Frankrijk zijn hoger dan de defensiebestedingen in Rusland.

De gemiddelde levensverwachting van mannen in het land is 17 jaar lager dan in de rest van Europa. De bevolking heeft ogenschijnlijk ook niet veel vertrouwen in de toekomst want het aantal inwoners neemt af. Het lijkt er sterk op dat Rusland zich een oorlog financieel helemaal niet kan veroorloven. Moet je land dit alles wetende dan maar provoceren?

Het land beschikt wel over kernwapens en een grote voorraad aan grondstoffen. Het is dan ook verstandiger te streven naar een normalisatie van de betrekkingen. Geef elkaar een beetje ruimte en doe handel met elkaar. Dat is beter dan zaken op de spits drijven.

Oane Jansen, Kaapstad