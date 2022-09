’Staatsschuld laten oplopen’

Het klinkt als een goed idee: geef alleen overheidssteun aan de mensen die het écht nodig hebben. Toch is het volstrekt onvoldoende, stelt André van Rossum. Als de middeninkomens geen compensatie voor hun gasrekening krijgen, raakt de spaarrekening snel leeg. Zij verminderen hun consumptie en dat raakt het mkb, de motor van de Nederlandse economie. Het heeft een sneeuwbaleffect. Na coronatijd waren we blij met een economie die dankzij overheidssteun nog zo goed draaide. Het is volstrekt onbegrijpelijk dat deze regering de economie laat instorten. De remedie is om onze staatsschuld te laten oplopen. Alles is beter dan een land dat sociaal en economisch in puin ligt.