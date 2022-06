’Asielbeleid kraakt en piept’

Bekijk ook: Nederland wil geen asielzoekers meer van andere landen overnemen

Honderd meter verderop verdween het asielbeleid plots in een diep ravijn, maar de chauffeur zag het niet. ,,We zijn op de goede weg’’, sprak staatssecretaris Erik van den Burg met een glimlach om zijn mond, vlak voor dat hij de afgrond in donderde. Het gogme en de bluf waarmee hij af en toe nog slaagde om overeind te blijven was volledig verdwenen. Laten we alstublieft het verstand erbij houden, ons mooie Nederland is gewoon te klein voor zoveel asielzoekers. Neem een voorbeeld aan Denemarken, denk aan onze kinderen en kleinkinderen.

F.A. van den Berg, Meppel