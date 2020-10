’Coronabeleid overheid faalt’

Beroepshalve kan ze het zich niet veroorloven om in zee te gaan met de GGD vanwege de wachttijd van enkele dagen en mogelijk pas over een week de uitslag. Dat zou betekenen dat ze een week de winkel moet sluiten. Dus kiest ze voor een particuliere instelling, waar ze de volgende dag terecht kan: kosten 150 euro, maar diezelfde dag is de uitslag bekend. Gelukkig, negatief!

Hoe is het mogelijk dat de Nederlandse overheid na ruim een half jaar corona-ellende nog steeds de testmogelijkheden niet op orde heeft?

Arno de Vries, Amsterdam