Brief 2 ’Biomassa niet duurzaam’

En nu wordt er door diezelfde overheid via biomassa grootschalig ingezet op het verbranden van hout ten koste van de echte natuur in onder meer de VS. Bovendien, het verbranden van gas is toch vele malen schoner dan het verbranden van hout! Snapt u het nog?

Wim Takken

