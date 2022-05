’Verplichting warmtepomp schokkend’

Bekijk ook: Vanaf 2026 verplicht hybride warmtepomp of duurzaam alternatief bij vervanging cv

Er zullen drie dingen gebeuren. Ten eerste zullen cv-ketels vóór 2026 en masse worden vervangen om onder deze regel uit te komen, of cv-ketels worden niet vervangen en in de lucht gehouden met potentiële gevaren op de koop toe. Ten derde mogen we gewoon houtkachels gebruiken, aangezien de EU dit nog steeds ziet als een duurzame energiebro, en Nederlanders kennende zullen wel mazen in de wet vinden om dit te kunnen doen. Bovendien denk ik dat onze overheid wordt teruggefloten omdat de EU bepaald heeft dat gas wel duurzaam is.

J. Prins, Hilversum